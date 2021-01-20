Киевляне, которые находятся на учете как безработные, смогут бесплатно освоить IT-специальность на частных курсах. Соответствующее постановление 20 января приняло правительство, поддержав эксперимент Минцифры и Минэкономики.

Средства на обучение выделяются из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

То есть получить новую специальность можно не только в государственных учебных заведениях, но и в неформальных — академиях и курсах, которые готовят квалифицированных ІТ-специалистов, но не имеют лицензий, сертификатов и аккредитации.

В правительстве надеются, что это позволит удовлетворить часть потребности украинских IT-компаний в специалистах, а украинцы, потерявшие работу, получат престижную профессию.

Специальная комиссия будет заниматься отбором курсов и участников.

Почти год назад Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5 тыс. высококвалифицированных специалистов из-за рубежа для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях.

Это позволяет им не получать ежегодные разрешения на работу.