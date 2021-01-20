Кияни, які перебувають на обліку як безробітні, зможуть безкоштовно освоїти ІТ-спеціальність на приватних курсах. Відповідну постанову 20 січня ухвалив уряд, підтримавши експеримент Мінцифри та Мінекономіки.

Кошти на навчання виділяються з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Тобто отримати нову спеціальність можна не лише в державних навчальних закладах, а і в неформальних – академіях та курсах, які готують кваліфікованих ІТ-спеціалістів, але не мають ліцензій, сертифікатів та акредитації.

В уряді сподіваються, що це дозволить задовольнити частину потреби українських IT-компаній у спеціалістах, а українці, які втратили роботу, отримають престижну професію.

Спеціальна комісія займатиметься відбором курсів та учасників.

Майже рік тому Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію 5 тис. висококваліфікованих спеціалістів з-за кордону для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.

Це дозволяє їм не отримувати щорічні дозволи нароботу.