МОЗ України дозволив вказувати невідому стать у тестах на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я України офіційно запровадило невідому стать у направленнях на тестування на коронавірус. Про це повідомили у Директораті медичного забезпечення.

— Надаємо бланк направлення на лабораторне тестування матеріалу від особи, яка відповідає визначенню випадку Covid-19, затверджений наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 Організація надання медичної допомоги хворим на Covid-19, – йдеться у повідомленні.

У бланку у пункті стать окрім чоловічої та жіночої тепер є можливість вказати – невідома.

Гендерна ідентичність – це відчуття людиною своєї статі незалежно від того, чи є вона біологічно жінкою або чоловіком. Гендерна ідентичність формується у процесі виховання і соціалізації.

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Тобто, якщо людина вважає себе чоловіком, розуміє, що означає поводитись, як чоловік згідно з нормами суспільства, і поводиться так, бо згоден: так, він чоловік традиційних поглядів. Це його гендерна ідентичність.

На відміну від біологічних статей, гендерних ідентичностей може бути дуже багато – чисто теоретично межею є кількість людей на планеті.

Під час тенісного турніру серії Grand Slam – Australian Open 2020 на головній арені Rod Laver Arena відкрили два гендерно-нейтральні туалети. Ними могли користуватися всі, незалежно від гендерної ідентичності.