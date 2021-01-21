В Полтаве задержали группу людей, которые продавали украденные автомобили с поддельными документами через интернет. Полиция устанавливает круг потерпевших.

Одна из участниц преступной группы — женщина, которая якобы была родственницей владельца автомобиля.

Она передавала фальшивые документы на транспортные средства и ложные доверенности на право пользования авто.

По данным Нацполиции, жертвами мошенников могли стать жители из разных регионов Украины.

Участникам группы грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества по статье 190 Мошенничество УК Украины. Следствие продолжается.

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