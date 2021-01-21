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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Продавали крадені авто через інтернет: у Полтаві затримали шахраїв

У Полтаві затримали групу людей, які продавали вкрадені автомобілі з підробними документами через інтернет. Поліція встановлює коло потерпілих.

Одна з учасниць злочинної групи – жінка, яка начебто була родичкою власника автомобіля.

Вона передавала фальшиві документи на транспортні засоби та несправжні довіреності на право користування авто.

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За даними Нацполіції, жертвами шахраїв могли стати мешканці з різних регіонів України.

Учасникам групи загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна за статтею 190 Шахрайство КК України. Слідство триває.

У Запоріжжі продавали фальшиві туристичні путівки

У Запоріжжі шахраї продавали несправжні туристичні путівки людям у соціальних мережах.

Після повної передплати двоє підозрюваних блокували клієнтів. Вони ошукали громадян України на 400 тис. грн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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