В законе о переходном правосудии не будет слова коллаборант

Закон о переходном правосудии, который могут задействовать во время деоккупации Крыму и районов Донбасса, не будет содержать понятие коллаборантов.

Об этом на встрече с журналистами рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в законопроекте решили отказаться от понятия “коллаборант” и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме. Он также отметил, что изучение международного опыта показало, что с большой долей вероятности под это понятие могут попасть невинные люди.

— В большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами, — добавил Резников.

Паспорта РФ

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке. Действие указа распространяется на лиц, которые были зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.

А вот принудительная паспортизация крымчан началась после аннексии Россией полуострова весной 2014 года. Парламент признал 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма российскими войсками.

Власти Украины не признают автоматического или принудительного присвоения российского гражданства крымчанам.