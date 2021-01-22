У законі про перехідне правосуддя не буде слова коллаборант

Закон про перехідне правосуддя, який можуть задіяти під час деокупації Криму і районів Донбасу, не міститиме поняття коллаборант.

Про це на зустрічі з журналістами розповів віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в законопроекті вирішили відмовитися від поняття “коллаборант” і від ідеї ухвалити окреме законодавство про колабораціонізм. Він також зазначив, що вивчення міжнародного досвіду показало, що з великою долею ймовірності під це поняття можуть потрапити невинні люди.

– У своїй більшості люди на окупованій території є заручниками. Тому ми пропонуємо запровадити градацію співпраці з окупаційними режимами, – додав Резніков.

Паспорти РФ

1 травня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає можливість жителям Донбасу отримання громадянства Росії у спрощеному порядку. Дія указу розповсюджується на осіб, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.

А от примусова паспортизація кримчан почалася після анексії Росією півострова навесні 2014 року. Парламент визнав 20 лютого 2014 року датою початку окупації Криму російськими військами. Влада України не визнає автоматичного або примусового присвоєння російського громадянства кримчанам.