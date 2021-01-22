Украина поддержала инициативу ВТО по Всемирной продовольственной программе

Украина не будет ограничивать или запрещать экспорт продуктов питания, если их будет закупать для гуманитарных целей Всемирная продовольственная программа ООН.

Это самая крупная гуманитарная организация, которая ежегодно обеспечивает около четырех млн тонн продуктов питания бедных слоев населения в развивающихся странах.

Таким образом Украина поддержала Совместное заявление около 80 членов Всемирной торговой организации. В нем говорится, что ряд стран, в том числе США, Япония и Великобритания не будут вводить ограничения на экспорт пищи.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко отметил, что Украина ценит усилия Всемирной продовольственной программы ООН по преодолению голода и улучшению качества уровня жизни.

По его словам, ограничение экспорта пищи может затруднить предоставление гуманитарной помощи бедным слоям населения.

Из-за пандемии коронавируса в мире ухудшается положение бедного населения. В частности, это происходит из-за ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции в ряде стран.

Из-за пандемии Covid-19 пострадал туризм

Из-за пандемии Covid-19 в первые десять месяцев 2020 года туристическая отрасль понесла убытки в размере $935 млрд. Это вернуло туризм к уровню, который был в 1990 году.

В ООН прогнозируют, что в 2021 году сфера туризмы частично восстановится, однако вернуться к показателям 2019 года сфера сможет через четыре года.

Источник: Минэкономики