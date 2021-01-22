Українські медики, які працюють із Covid-19, у 2020 році недоотримали 231 млн грн із передбачених 5,5 млрд.

Лікарям, які працюють у сфері управління МОЗ, не доплатили 116 млн грн доплат із 337 млн грн запланованих (тобто 35%), а їхнім колегам із комунальних закладів – 115 млн грн із 5,2 млрд грн (2,2%).

– Шкода, що медики, які сьогодні перебувають на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим паче, що гроші на це були передбачені. І тут виникає питання до МОЗу – чому так сталося? – цікавиться голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Із 337 млн грн планували доплатити в середньому 2 637 грн на одну особу понад 26 тис. медиків у 100 закладах охорони здоров’я протягом вересня-грудня 2020 року. На доплати МОЗ виділив тільки 221 млн грн для 192 медичних установ.

Найбільші виплати отримали:

Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ – 19,2 млн грн ;

; Інститут серця – 10,2 млн грн ;

; Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ – 9,3 млн грн ;

; Національний інститут раку – 8,9 млн грн ;

; Державний заклад Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 МОЗ України – 8,9 млн грн.

Крім того, із цієї бюджетної програми доплати були перераховані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідницьких інститутів, державних установ, медичних університетів тощо.

5,2 млрд грн мали отримати 430 тис. працівників у 1 563 закладах охорони здоров’я комунальної форми власності.

Загальна сума доплат медикам, які працюють Covid-19, становила 5,5 млрд грн.

Доплати не лише для медиків

14 січня набув чинності закон щодо підвищення оплати праці немедичних фахівців у галузі охорони здоров’я. Таким чином стосуватимуться доплати не лише медиків, а й біологів, біохіміків, бактеріологів та інші спеціалістів, які проводять діагностику Covid-19.

Розмір підвищення буде такий самий, як і в лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус.

Отримуватимуть доплати працівники до завершення боротьби з пандемією.

Джерело: Розрахункова палата