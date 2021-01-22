Українські медики, які працюють із Covid-19, у 2020 році недоотримали 231 млн грн із передбачених 5,5 млрд.
Лікарям, які працюють у сфері управління МОЗ, не доплатили 116 млн грн доплат із 337 млн грн запланованих (тобто 35%), а їхнім колегам із комунальних закладів – 115 млн грн із 5,2 млрд грн (2,2%).
– Шкода, що медики, які сьогодні перебувають на передовій і рятують життя українців, не отримали належної фінансової підтримки, тим паче, що гроші на це були передбачені. І тут виникає питання до МОЗу – чому так сталося? – цікавиться голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Із 337 млн грн планували доплатити в середньому 2 637 грн на одну особу понад 26 тис. медиків у 100 закладах охорони здоров’я протягом вересня-грудня 2020 року. На доплати МОЗ виділив тільки 221 млн грн для 192 медичних установ.
Найбільші виплати отримали:
- Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАТДИТ – 19,2 млн грн;
- Інститут серця – 10,2 млн грн;
- Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ – 9,3 млн грн;
- Національний інститут раку – 8,9 млн грн;
- Державний заклад Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 МОЗ України – 8,9 млн грн.
Крім того, із цієї бюджетної програми доплати були перераховані для дитячих спеціалізованих санаторіїв, науково-дослідницьких інститутів, державних установ, медичних університетів тощо.
5,2 млрд грн мали отримати 430 тис. працівників у 1 563 закладах охорони здоров’я комунальної форми власності.
Загальна сума доплат медикам, які працюють Covid-19, становила 5,5 млрд грн.
Доплати не лише для медиків
14 січня набув чинності закон щодо підвищення оплати праці немедичних фахівців у галузі охорони здоров’я. Таким чином стосуватимуться доплати не лише медиків, а й біологів, біохіміків, бактеріологів та інші спеціалістів, які проводять діагностику Covid-19.
Розмір підвищення буде такий самий, як і в лікарів, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус.
Отримуватимуть доплати працівники до завершення боротьби з пандемією.
Джерело: Розрахункова палата