Весной 2021 в Украине не будут вводить жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что благодаря локдауну с 8 до 24 января удалось избежать необходимости усиливать карантин весной.

— Мы выбирали даты с наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего. Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов… целые сектора экономики, — заявил министр.

Адаптивный карантин в Украине

Локдаун в Украине завершился 24 января. После него в стране начал действовать адаптивный карантин. По всей стране вернутся ограничения оранжевой карантинной зоны.

Ограничения желтой и зеленой зон сохраняются. Во всех общественных местах люди должны носить средства индивидуальной защиты.

Что будет после январского локдауна, сколько еще продлятся запреты и какие ограничения ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.