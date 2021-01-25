Навесні 2021 року в Україні не будуть запроваджувати жорсткий карантин через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

Він зазначив, що завдяки локдауну з 8 до 24 січня вдалося уникнути необхідності посилювати карантин навесні.

– Ми ж вибирали дати з найменшою активністю в економіці, крім усього іншого. Це було для того, щоб потім, вже до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів… цілі сектори економіки, – заявив міністр.

Адаптивний карантин в Україні

Локдаун в Україні завершився 24 січня. Після нього в країні почав діяти адаптивний карантин. По всій країні повернуться обмеження помаранчевої карантинної зони.

Обмеження жовтої та зеленої зон зберігаються. У всіх громадських місцях люди повинні носити засоби індивідуального захисту.

Що буде після січневого локдауну, скільки ще триватимуть заборони і які обмеження чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.