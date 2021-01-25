Поблизу Золотого поранено бійця ЗСУ, він у важкому стані

Внаслідок обстрілу українських позицій бойовиками 25 січня, близько 12.00, у районі Золотого було поранено військовослужбовця ЗСУ.

За даними Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі, відомо, що стан українського військового важкий. Йому надали медичну допомогу.

Окрім того вони зазначили, що направили відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

За даними штабу ООС, українська сторона СЦКК повідомила про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на Донбасі.

Безпілотник СММ ОБСЄ 19 січня зафіксував 21 реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град поблизу Краснолуцького Луганської області, 21 січня – 18 танків на полігоні біля Новоселівки Донецької області. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

Доба на Донбасі

За минулу добу російські найманці на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Недалеко населених пунктів Піски і Південне найманці неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.