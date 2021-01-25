Вопросы деоккупации Крыму и отдельных районов Донбасса не должны пересекаться в переговорном плане.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

По его словам, вопрос деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками.

— Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится — и станет еще труднее и Донбасс вернуть, и Крым, — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что ситуация в обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера, поэтому надо решать их по отдельности.

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную украинскую резолюцию Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина. В этом году ее положение существенно усилены.

Резолюция призывает усилить международное давление на Россию, чтобы заставить выполнять свои обязательства по международному праву в качестве государства-окупанта, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.