Оккупанты за сутки пять раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

— За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет, — говорится в сообщении штаба ООС.

Недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Обстрелы 23 января

За 23 января в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. Вражеское войско совершало обстрелы недалеко от пгт Пивденное, применяя минометы, гранатометы и пулеметы.

Вблизи населенного пункта Водяное оккупанты стреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Обстрелы также зафиксировали неподалеку Авдеевки и Гнутово. О ситуации на Донбассе сообщено представителей ОБСЕ.