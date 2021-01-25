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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

Оккупанты за сутки пять раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Оккупанты за сутки пять раз открывали огонь на Донбассе

— За прошедшие сутки, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет, — говорится в сообщении штаба ООС.

Недалеко населенных пунктов Пески и Южное наемники неоднократно открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Обстрелы 23 января

За 23 января в зоне проведения Операции объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима тишины. Вражеское войско совершало обстрелы недалеко от пгт Пивденное, применяя минометы, гранатометы и пулеметы.

Вблизи населенного пункта Водяное оккупанты стреляли из стрелкового оружия и гранатомета. Обстрелы также зафиксировали неподалеку Авдеевки и Гнутово. О ситуации на Донбассе сообщено представителей ОБСЕ.

Источник: Штаб ООС

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