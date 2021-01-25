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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Уровень безработицы в Украине за год вырос на треть

За год в Украине уровень безработицы увеличился на 33% — по состоянию на январь 2021 года более 485 тыс. украинцев не имеют работы. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

робота, ноутбук

При этом за год увеличилось количество лиц, обращающихся за помощью по занятости. По состоянию на 25 января более 420 тыс. человек пользовались услугами Службы занятости — это на 136,7% превышает прошлогодние показатели на эту дату.

В 2020 году за помощью Государственной службы занятости обратились 2,2 млн граждан. В результате сотрудничества было трудоустроено 606 тыс. человек.

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Большинство безработных — женщины

Среди общего количества безработных в Украине 56% составляют женщины. Зачастую не имеют работы лица в возрастной группе 45-55 лет — это 40%.

Граждане до 35 лет составляют треть нетрудоустроенных лиц.

Источник: Государственная служба занятости

Фото: Pixabay

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