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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Рівень безробіття в Україні за рік зріс на третину

За рік в Україні рівень безробіття підвищився на 33% – станом на січень 2021 року понад 485 тис. українців не мають роботи. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.

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Водночас за рік збільшилася кількість осіб, які звертаються по допомогу щодо зайнятості. Станом на 25 січня понад 420 тис. осіб користувалися послугами Служби зайнятості – це на 136,7% перевищує торішні показники на цю дату.

У 2020 році за допомогою Державної служби зайнятості звернулися 2,2 млн громадян. У результаті співпраці було працевлаштовано 606 тис. осіб.

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Більшість безробітних – жінки

Серед загальної кількості безробітних в Україні 56% складають жінки. Найчастіше не мають роботи особи у віковій групі 45-55 років – це 40%.

Громадяни до 35 років становлять третину непрацевлаштованих осіб.

Джерело: Державна служба зайнятості

Фото: Pixabay

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