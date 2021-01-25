За рік в Україні рівень безробіття підвищився на 33% – станом на січень 2021 року понад 485 тис. українців не мають роботи. Про це свідчать дані Державної служби зайнятості.

Водночас за рік збільшилася кількість осіб, які звертаються по допомогу щодо зайнятості. Станом на 25 січня понад 420 тис. осіб користувалися послугами Служби зайнятості – це на 136,7% перевищує торішні показники на цю дату.

У 2020 році за допомогою Державної служби зайнятості звернулися 2,2 млн громадян. У результаті співпраці було працевлаштовано 606 тис. осіб.

Більшість безробітних – жінки

Серед загальної кількості безробітних в Україні 56% складають жінки. Найчастіше не мають роботи особи у віковій групі 45-55 років – це 40%.

Громадяни до 35 років становлять третину непрацевлаштованих осіб.

Джерело: Державна служба зайнятості