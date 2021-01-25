День рождение Зеленского 2021: кто поздравил главу государства

25 января празднует свой день рождения Владимир Зеленский. Поздравили президента Украины его жена Елена Зеленская, пресс-секретарь Юлия Мендель, помощник главы государства Андрей Ермак, бывший коллега Евгений Кошевой, певцы Оля Полякова и Monatik, голливудский режиссер Дэвид Линч.

Шестому президенту Украины исполнилось 43 года.

— На этой фотографии есть почти все, что мне нужно для счастья. Много солнца, мы вместе и ты — счастливый и улыбчивый. С Днем рождения, любимый. Спасибо тебе за каждый день, — нежно обратилась к мужу Елена Зеленская.

— С Днем рождения, господин президент. Спасибо за все! — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Андрей Ермак оказался более красноречив. Он подчеркнул, что начал верить в то, что один человек может изменить все и установить новые правила игры.

— Владимир Зеленский простой парень из Кривого Рога, который стал президентом в сложные времена. Честный, умный и искренний. Энергичный лидер страны энергичных людей. Сегодня самый молодой глава государства в истории Украины стал на год старше, — написал в своем Facebook Ермак.

Помощник президента Украины отметил, что рад и горд работать с Владимиром Зеленским.

— Команда президента единственная, за которую я буду когда-либо играть. Желаю сил в осуществлении всего задуманного. С вами команда, которая очень верит в вас. За вас — украинский народ. С Днем рожденья, — завершил свое поздравление Ермак.

— С днем рождения, друг. Желаю настроения как на этом снимке и в работе, и по жизни. Будьте здоровы, господин президент. Все лучшее у нас с вами впереди, — поздравил бывшего коллегу по сцене Евгений Кошевой.

Не обошлось и без вокала Оли Поляковой, которая спела песню в честь день рождения Владимира Зеленского.

Певица подчеркнула, что снимала свое видео два года назад, когда еще артист не был президентом Украины.

К поздравлению главы государства присоединился и артист Monatik: опубликовав фото Зеленского на своей странице в Instagram.

— С Днем рождения, Владимир Зеленский, — кратко подписал публикацию певец.

Поздравил Владимира Зеленского и известный голливудский режиссер Дэвид Линч, отправив ему видеообращение.

Стоит отметить, что у самого гуру авторского кино день рождения был на пять дней раньше — 20 января, с чем его поздравил Зеленский. Между именинниками сложились теплые отношения.

— Дорогой президент Зеленский, я очень благодарен вам за ваше поздравление с моим Днем рождением. Сегодня, 25 января 2021 года, я хочу поздравить вас в ответ с вашим 43-летием — прекрасным днем для вас и украинцев. Желаю всего наилучшего! — обратился в своем видеообращении Дэвид Линч.

Поздравили Владимира Зеленского и многие мировые лидеры.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправил президенту Украины письмо.

— С начала пандемии Covid-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над их дальнейшим стимулированием и над достижением новых результатов нашего сотрудничества, — говорится в письме от главы КНР.

В свою очередь президент Кореи Мун Чжэ Ин пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и счастья.

Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова поздравила президента Украины с днем рождения письмом.

— Рада, что в прошлом году нам удалось встретиться в дружественной и конструктивной атмосфере, несмотря на нелегкую пандемическую ситуацию. Считаю это подтверждением не только замечательных отношений между нами, но и четким сигналом заинтересованности Словакии и Украины в углублении взаимного сотрудничества в сферах, которые являются полезными для граждан обеих наших стран, – говорится в поздравлении.

Чапутова подчеркнула, что Зеленский может рассчитывать на ее поддержку.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси пожелал Зеленскому радости, личного счастья, мира и стабильности в стране.

Лидер Кыргызской Республики Талант Мамытов в своем поздравлении пожелал украинскому гаранту здоровья и успехов на государственной должности.

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