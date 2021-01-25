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Факти / Україна / Політика
Каріна Зуєва |

Світові лідери, зірки Голлівуду та України: як Зеленського вітали з днем народження

25 січня святкує свій день народження Володимир Зеленський. Привітали президента України його дружина Олена Зеленська, прес-секретар Юлія Мендель, помічник глави держави Андрій Єрмак, колишній колега Євген Кошовий, співаки Оля Полякова та Monatik, голлівудський режисер Девід Лінч.

Світові лідери, зірки Голлівуду та України: як Зеленського вітали з днем народження

Шостому президенту України виповнилося 43 роки.

– На цій фотографії є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий та усміхнений. З Днем народження, коханий. Дякую тобі за кожен день, – ніжно звернулася до чоловіка Олена Зеленська.

– З Днем народження, пане президенте. Дякую за все! – написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

День народження Зеленського 2021: хто привітав главу держави

Андрій Єрмак виявився більш красномовним. Він підкреслив, що почав вірити в те, що одна людина може змінити все та встановити нові правила гри.

– Володимир Зеленський простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи. Чесний, розумний і щирий. Енергійний лідер країни енергійних людей. Сьогодні наймолодший глава держави в історії України став на рік старше, – написав у своєму Facebook Єрмак.

День народження Зеленського 2021: хто привітав главу держави

Помічник президента України зазначив, що радий та гордий працювати з Володимиром Зеленським.

– Команда президента єдина, за яку я коли-небудь гратиму. Бажаю сил у здійсненні всього задуманого. З вами команда, яка дуже вірить у вас. За вас – український народ. З Днем народження, – завершив своє привітання Єрмак.

– З Днем народження, друже. Бажаю настрою як на цьому знімку і в роботі, і по життю. Будьте здорові, пане президенте. Все найкраще в нас з вами попереду, – привітав колишнього колегу по сцені Євген Кошовий.

Не обійшлося і без вокалу Олі Полякової, яка заспівала пісню на честь дня народження Володимира Зеленського.

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Співачка наголосила, що знімала своє відео два роки тому, коли ще артист не був президентом України.

До привітання глави держави приєднався і артист Monatik: опублікував фото Зеленського на своїй сторінці в Instagram.

День народження Зеленського 2021: хто привітав главу держави

– З Днем народження, Володимир Зеленський, – лаконічно підписав публікацію співак.

Привітав Володимира Зеленського і відомий голлівудський режисер Девід Лінч, надіславши йому відеозвернення.

Варто зазначити, що у самого гуру авторського кіно день народження був на п’ять днів раніше – 20 січня, з чим його привітав Зеленський. Між іменинниками склалися теплі стосунки.

– Дорогий президент Зеленський, я дуже вдячний вам за ваше привітання з моїм Днем народження. Сьогодні, 25 січня 2021 року, я хочу привітати вас у відповідь з вашим 43-річчям – прекрасним днем ​​для вас та українців. Бажаю всього найкращого! – звернувся у своєму відеозверненні Девід Лінч.

Привітали Володимира Зеленського і багато світових лідерів.

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав президенту України листа.

– З початку пандемії Covid-19 Китай і Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий разом з вами працювати над їх подальшим стимулюванням і над досягненням нових результатів нашої співпраці, – йдеться в листі від глави КНР.

У свою чергу президент Кореї Мун Чже Ін побажав Володимиру Зеленському міцного здоров’я та щастя.

День народження Зеленського 2021: хто привітав главу держави

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова привітала президента України з днем ​​народження листом.

– Рада, що минулого року нам вдалося зустрітися в дружній і конструктивній атмосфері, незважаючи на нелегку пандемічну ситуацію. Вважаю це підтвердженням не тільки чудових відносин між нами, але і чітким сигналом зацікавленості Словаччини та України в поглибленні взаємної співпраці в сферах, які є корисними для громадян обох наших країн, – йдеться в привітанні.

Чапутова підкреслила, що Зеленський може розраховувати на її підтримку.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі побажав Зеленському радості, особистого щастя, миру і стабільності в країні.

Лідер Киргизької Республіки Талант Мамитов у своєму привітанні побажав українському гаранту здоров’я та успіхів на державній посаді.

Зеленському – 43: підсумки роботи за рік

Факти ICTV розповідають про підсумки роботи Володимира Зеленського за рік, за що його критикують, і чи має він шанси на другий президентський термін.

2020 рік став для глави держави не таким плідним, як 2019-й. Він став справжнім випробуванням для команди президента.

Не зважаючи на всі складнощі, грудневе опитування від Соціологічної групи Рейтинг показало, що главі держави все ж вдалося впоратися з деякими викликами та отримати найбільший серед політиків рівень довіри від українців в 41%.

Джерело: Офіс президента

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