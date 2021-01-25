День народження Зеленського 2021: хто привітав главу держави

25 січня святкує свій день народження Володимир Зеленський. Привітали президента України його дружина Олена Зеленська, прес-секретар Юлія Мендель, помічник глави держави Андрій Єрмак, колишній колега Євген Кошовий, співаки Оля Полякова та Monatik, голлівудський режисер Девід Лінч.

Шостому президенту України виповнилося 43 роки.

– На цій фотографії є майже все, що мені потрібно для щастя. Багато сонця, ми разом і ти – щасливий та усміхнений. З Днем народження, коханий. Дякую тобі за кожен день, – ніжно звернулася до чоловіка Олена Зеленська.

– З Днем народження, пане президенте. Дякую за все! – написала на своїй сторінці в Facebook прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Андрій Єрмак виявився більш красномовним. Він підкреслив, що почав вірити в те, що одна людина може змінити все та встановити нові правила гри.

– Володимир Зеленський простий хлопець з Кривого Рогу, який став президентом у складні часи. Чесний, розумний і щирий. Енергійний лідер країни енергійних людей. Сьогодні наймолодший глава держави в історії України став на рік старше, – написав у своєму Facebook Єрмак.

Помічник президента України зазначив, що радий та гордий працювати з Володимиром Зеленським.

– Команда президента єдина, за яку я коли-небудь гратиму. Бажаю сил у здійсненні всього задуманого. З вами команда, яка дуже вірить у вас. За вас – український народ. З Днем народження, – завершив своє привітання Єрмак. – З Днем народження, друже. Бажаю настрою як на цьому знімку і в роботі, і по життю. Будьте здорові, пане президенте. Все найкраще в нас з вами попереду, – привітав колишнього колегу по сцені Євген Кошовий.

Не обійшлося і без вокалу Олі Полякової, яка заспівала пісню на честь дня народження Володимира Зеленського.

Співачка наголосила, що знімала своє відео два роки тому, коли ще артист не був президентом України.

До привітання глави держави приєднався і артист Monatik: опублікував фото Зеленського на своїй сторінці в Instagram.

– З Днем народження, Володимир Зеленський, – лаконічно підписав публікацію співак.

Привітав Володимира Зеленського і відомий голлівудський режисер Девід Лінч, надіславши йому відеозвернення.

Варто зазначити, що у самого гуру авторського кіно день народження був на п’ять днів раніше – 20 січня, з чим його привітав Зеленський. Між іменинниками склалися теплі стосунки.

– Дорогий президент Зеленський, я дуже вдячний вам за ваше привітання з моїм Днем народження. Сьогодні, 25 січня 2021 року, я хочу привітати вас у відповідь з вашим 43-річчям – прекрасним днем ​​для вас та українців. Бажаю всього найкращого! – звернувся у своєму відеозверненні Девід Лінч.

Привітали Володимира Зеленського і багато світових лідерів.

Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав президенту України листа.

– З початку пандемії Covid-19 Китай і Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий разом з вами працювати над їх подальшим стимулюванням і над досягненням нових результатів нашої співпраці, – йдеться в листі від глави КНР.

У свою чергу президент Кореї Мун Чже Ін побажав Володимиру Зеленському міцного здоров’я та щастя.

Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова привітала президента України з днем ​​народження листом.

– Рада, що минулого року нам вдалося зустрітися в дружній і конструктивній атмосфері, незважаючи на нелегку пандемічну ситуацію. Вважаю це підтвердженням не тільки чудових відносин між нами, але і чітким сигналом зацікавленості Словаччини та України в поглибленні взаємної співпраці в сферах, які є корисними для громадян обох наших країн, – йдеться в привітанні.

Чапутова підкреслила, що Зеленський може розраховувати на її підтримку.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі побажав Зеленському радості, особистого щастя, миру і стабільності в країні.

Лідер Киргизької Республіки Талант Мамитов у своєму привітанні побажав українському гаранту здоров’я та успіхів на державній посаді.

Зеленському – 43: підсумки роботи за рік

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