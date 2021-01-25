Сухогруз Арвин, принадлежащий украинской компании, виз селитру из грузинского порта Поти в болгарский Бургас. Оказавшись в водовороте шторма — судно зашло переждать непогоду ближе к турецкому берегу, но это его не спасло.

Судно раскололо пополам и потянуло на дно. За пять минут Арвин полностью оказался под водой. На борту было 10 украинских моряков и двое иностранцев. Спасти удалось только половину из них.

Поисковые вертолеты нашли тела трех членов экипажа, в том числе капитана судна, который имел российское гражданство. Еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Пятеро спасенных украинцев вскоре вернулись в Украину, в аэропорту их вывели через черный ход чтобы избежать встречи с прессой.

Это уже четвертое судно класса Волга-Балт, которое за последние годы пошло ко дну Черного моря. Более того, корабль на ходу уже более 45 лет, при том что максимальный срок эксплуатации – 25. Контролировать это должен регистр судоходства Украины.

Отдельная ответственность лежит на судовладельце, но понесет ли он ответственность — открытый вопрос. Ко всему прочему, сухогруз Арвин ходил под флагом Палау — небольшого островного государства в Тихом океане.

Избегать уплаты налогов и ходить под флагами других государств — это не только украинская практика. У моряков существует целый перечень так называемых удобных флагов, государства которых предлагают минимальное регулирование, низкие регистрационные сборы и налоги.

Самые популярные — Либерия, Монровия и Панама. Чем меньше платишь налогов — тем больше можешь предложить моряку.

Узниками на собственном корабле становились и украинцы в Греции. Два года назад на судне Меконг Спирит жили 16 членов экипажа, которых обвинили в контрабанде товаров военного назначения.

После года, проведенного на судне, экипаж в конце концов отпустили домой. Но капитан Меконг Спирит Сергей Невечеря сначала полгода провел в тюрьме, а потом еще три — под домашним арестом.

Но в греческих тюрьмах до сих пор находятся около 200 украинских моряков. Их обвиняют преимущественно в перевозке нелегальных мигрантов.

Среди тех, кто уже несколько лет ждет свободы в греческой тюрьме и брат Ярославы. При задержании мужу сломали руку, которую прооперировали аж через 10 месяцев.

Мужчину приговорили к 189 годам тюрьмы — по 10 за каждого мигранта. По факту это означает 25 лет. Это дольше, чем приговоры убийцам.

Но доказать греческим судьям, что украинских граждан подставили и они жертвы преступной группировки — почти нереально, — говорит консул Украины в Греции Анна Тищенко.

Украинские моряки также регулярно становятся жертвами нападения пиратов и попадают в плен. Несколько недель назад одесские матросы отбили атаку 15 вооруженных до зубов пиратов в порту Касабланка.

Помимо прочего их часто арестовывают за перевозку наркотиков. Недавно суд французского города Лилль приговорил девять наших моряков за трафик более 2 тонн кокаина из Венесуэлы.

Работы дома нет, корабли давно распроданы. Но этим удачно пользуются рекрутинговые агентства, которых в Украине более 200. Многие из них работают с фиктивными лицензиями.

Часть таких вербовщиков задействованы в международных мафиозных структурах по перевозке нелегалов или наркотиков, а моряки невольно становятся их жертвами.

Возвращение моряков с судна Captain Khayyam

После почти четырех лет содержания в ливийской тюрьме украинские моряки с танкера Captain Khayyam вернулись домой.

Двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, поэтому украинская сторона неоднократно поднимала вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинцев, отметив, что они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.