После почти четырех лет содержания в ливийской тюрьме украинские моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка — члены экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года — возвращаются домой.

В декабре 2017-го их приговорили к пяти годам заключения.

Двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, поэтому украинская сторона неоднократно поднимала вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинцев, отметив, что они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

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Он также поблагодарил МИД и другие ведомства за возвращение моряков.

— Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать, — подчеркнул глава государства.

Пиратский плен

В конце 2020 года возле побережья Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков с судна Stevia.

Судовладельцем является албанская компания, поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры.