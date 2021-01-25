Зеленский требует найти и наказать напавших на украинского подростка в Париже

Президент Владимир Зеленский заявил, что избиение 14-летнего украинца Юрия в Париже шокирует дикостью, варварством и ненавистью.

В Telegram-канале глава государства подчеркнул, что виновные в содеянном должны быть наказаны.

— То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня — украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель — убивать, калечить, уродовать.

Зеленский отметил, что парень с друзьями возвращался со школы, когда на них напали.

Также, по словам президента, Юрий до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, а врачи стараются быть осторожными в своих прогнозах. В то же время Зеленский подчеркнул, что есть основания надеяться, что парень выздоровеет.

— Найти и наказать напавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства.

Он добавил, что к этой ситуации привлечено Посольство Украины во Франции, а Украина сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь. Также уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

— Напавшие однозначно должны оказаться в тюрьме, — подытожил президент.

15 января во Париже недалеко от Эйфелевой башни неизвестные жестоко избили 14-летнего украинского подростка. Десять напавших с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

В результате нападения парень находится в реанимационном отделении в критическом состоянии. У Юрия пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранительными органами в расследовании избиения украинца.

Источник: Официальный канал президента Украины