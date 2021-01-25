Зеленський вимагає знайти і покарати нападників українського підлітка у Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що побиття 14-річного українця Юрія у Парижі шокує дикістю, варварством та ненавистю.

У Telegram-каналі глава держави наголосив, що винні у скоєному мають бути покарані.

— Те, що не відпускає. Напад, який шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю. Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити.

Зеленський зазначив, що хлопець із друзями повертався зі школи, коли на них напали.

Також за словами президента, Юрій досі у важкому стані із численними травмами, а лікарі стараються бути обережними у своїх прогнозах. Водночас Зеленський підкреслив, що є підстави сподіватися, що хлопець одужає.

— Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави.

Він додав, що до цієї ситуації залучене Посольство України у Франції, а Україна зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу. Також вже є жорстка реакція міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена та мера Парижа Анн Ідальго.

— Нападники абсолютно точно повинні опинитися у в’язниці, – підсумував президент.

15 січня у Парижі неподалік від Ейфелевої вежі невідомі жорстоко побили 14-річного українського підлітка. Десяток нападників з металевими палицями, битами і ножами атакували компанію студентів.

У результаті нападу хлопець перебуває у реанімаційному відділені у критичному стані. У Юрія пробитий череп у кількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Українські дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями у розслідуванні побиття українця.

Джерело: Офіційний канал президента України