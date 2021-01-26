Осенью 2021 года в Украине снова могут ввести локдаун в связи с очередным ухудшением ситуации с коронавирусом, которое прогнозируется на этот период.

Такое мнение высказала вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко.

— Весной мы не ждем новой волны коронавируса, но это может случиться следующей осенью. Но и тогда она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет, — отметила Алла Мироненко.

По ее словам, несмотря на то, что ситуация будет не такой критической, в стране могут опять ужесточить карантин.

— И даже в такой ситуации от нашего правительства, которое часто не понимает очевидных вещей, можно ожидать чего угодно, даже очередного локдауна, — добавила Алла Мироненко.

Коронавирус в Украине

Алла Мироненко также прогнозировала, что до следующей осени коронавирус может стать обычным респираторным вирусом, которым чаще болеют дети.

По ее мнению, до лета эпидемия должна утихнуть.

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