Восени 2021 року в Україні знову можуть запровадити локдаун через чергове погіршенням ситуації з коронавірусом, яке прогнозується на цей період.

Таку думку висловила вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

– Навесні ми не чекаємо нової хвилі коронавірусу, але це може статися наступної осені. Але і тоді вона буде менш інтенсивною, тому що на той час чимала частина населення вже перехворіє, – зазначила Алла Мироненко.

За її словами, попри те, що ситуація буде не такою критичною, у країні можуть знову посилити карантин.

– І навіть у такій ситуації від нашого уряду, який часто не розуміє очевидних речей, можна чекати чого завгодно, навіть чергового локдауну, – додала Алла Мироненко.

Коронавірус в Україні

Алла Мироненко також прогнозувала, що до наступної осені коронавірус може стати звичайним респіраторним вірусом, на який частіше хворіють діти.

На її думку, до літа епідемія має вщухнути.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.