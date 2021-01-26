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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Коли чекати на новий локдаун в Україні: вірусолог озвучила прогноз

Восени 2021 року в Україні знову можуть запровадити локдаун через чергове погіршенням ситуації з коронавірусом, яке прогнозується на цей період.

Коронавірус

Таку думку висловила вірусолог, завідувач відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

– Навесні ми не чекаємо нової хвилі коронавірусу, але це може статися наступної осені. Але і тоді вона буде менш інтенсивною, тому що на той час чимала частина населення вже перехворіє, – зазначила Алла Мироненко.

За її словами, попри те, що ситуація буде не такою критичною, у країні можуть знову посилити карантин.

– І навіть у такій ситуації від нашого уряду, який часто не розуміє очевидних речей, можна чекати чого завгодно, навіть чергового локдауну, – додала Алла Мироненко.

Коронавірус в Україні

Алла Мироненко також прогнозувала, що до наступної осені коронавірус може стати звичайним респіраторним вірусом, на який частіше хворіють діти.

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На її думку, до літа епідемія має вщухнути.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Главред

Фото: Dreamstime

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