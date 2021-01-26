В Украине до 2022-го хотят вернуть обязательный техосмотр авто

В Украине до 2022 года технический осмотр транспортных средств хотят сделать обязательным для всех автомобилей. Но вводить его планируют постепенно.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, начать хотят с переоборудованных автомобилей, впервые ввозимых в страну. Сейчас они проходят сертификацию.

— Соблюдение транспортных технических требований и контроль — это важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивление населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и все это продавалось, — объяснил он.

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Также министр обратил внимание, что обязательный техосмотр является требованием Европейского Союза в рамках Соглашения с Украиной об ассоциации.

Регулярные техосмотры личных транспортных средств в Украине отменили. Сейчас их проходят только грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

Говорить о возвращении обязательного техосмотра автомобилей начали еще в конце прошлого года.

Но тогда украинцы выразили опасения, что с введением этой нормы вырастет коррупция и количество желающих приобрести фиктивный техосмотр.