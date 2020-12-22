Монополия и коррупция: что не так с новых законом о техосмотре авто

В Украине готовят правовую базу для возвращения обязательного техосмотра автомобилей. Его могут ввести уже в следующем году. Эту процедуру Украина обязалась реализовать вместе с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС.

Европа дала нам пять лет на подготовку, но мы не справились. Теперь правительство через Министерство инфраструктуры пытается срочно исправить пробелы. В феврале законопроект не выдержал критики. В начале декабря чиновники обнародовали новую редакцию и до конца года принимают замечания.

Украинцы опасаются, что с введением обязательного осмотра возрастет коррупция — спрос будет бешеным, как и количество желающих приобрести фиктивный техосмотр. Что не так с новым законопроектом, смотрите в сюжете Фактов ICTV.

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Как работают эвакуаторы в Киеве

Вследствие неправильной парковки в Киеве с начала года вывезли около 50 тыс. автомобилей. За нарушение правил водители заплатили 14 млн грн штрафов.

Имеют ли право эвакуаторы забирать автомобиль, если он не препятствует движению, смотрите на Фактах ICTV.