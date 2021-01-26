В Україні до 2022-го хочуть повернути обов’язковий техогляд авто

В Україні до 2022 року технічний огляд транспортних засобів хочуть зробити обов’язковим для всіх автомобілів. Але запроваджувати його планують поступово.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, почати хочуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться в країну. Зараз вони проходять сертифікацію.

– Дотримання транспортних технічних вимог і контроль – важливі. Але це має бути м’яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і все це продавалося, – пояснив він.

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Також міністр звернув увагу, що обов’язковий техогляд є вимогою Європейського Союзу в межах Угоди з Україною про асоціацію.

Регулярні техогляди особистих транспортних засобів в Україні скасували. Зараз їх проходять тільки вантажівки, таксі, автобуси і транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі.

Говорити про повернення обов’язкового техогляду автомобілів почали ще наприкінці минулого року.

Але тоді українці висловили побоювання, що з запровадженням цієї норми зросте корупція і кількість охочих придбати фіктивний техогляд.