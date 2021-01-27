Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствования пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан, — сообщил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, этот вопрос не должен быть элементом политических манипуляций. Правительство предложило установить четкие рамки индексации пенсий.
Также законопроектом предлагается урегулировать вопрос неиндексации пенсии отдельным категориям граждан.
Пенсионная система в Украине
В Украине в 2021 году должна заработать накопительная пенсионная система. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Накопительная система предусматривает уплату обязательного взноса из заработной платы на накопительный пенсионный счет от начала трудовой деятельности до 50 лет.
Источник: Денис Шмыгаль