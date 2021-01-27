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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Кабмин предлагает ввести ежегодную индексацию пенсий в марте

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.

Кабмин предлагает ввести ежегодную индексацию пенсий в марте

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствования пенсионного законодательства и соответственно рост пенсионного обеспечения граждан, — сообщил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, этот вопрос не должен быть элементом политических манипуляций. Правительство предложило установить четкие рамки индексации пенсий.

Также законопроектом предлагается урегулировать вопрос неиндексации пенсии отдельным категориям граждан.

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Пенсионная система в Украине

В Украине в 2021 году должна заработать накопительная пенсионная система. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Накопительная система предусматривает уплату обязательного взноса из заработной платы на накопительный пенсионный счет от начала трудовой деятельности до 50 лет.

Источник: Денис Шмыгаль 

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