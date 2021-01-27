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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Кабмін пропонує запровадити щорічну індексацію пенсій у березні

Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Кабмін пропонує запровадити щорічну індексацію пенсій у березні

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

 – Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, це питання не повинно бути елементом політичних маніпуляцій. Уряд запропонував встановити чіткі рамки індексації пенсій.

Також законопроектом пропонується врегулювати питання щодо неіндексації пенсії окремим категоріям громадян.

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Пенсійна система в Україні

В Україні в 2021 році повинна запрацювати накопичувальна пенсійна система. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Накопичувальна система передбачає сплату обов’язкового внеску із заробітньої платні на накопичувальний пенсійний рахунок від початку трудової діяльності до 50 років.

Джерело: Денис Шмигаль

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