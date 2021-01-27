Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, – повідомив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, це питання не повинно бути елементом політичних маніпуляцій. Уряд запропонував встановити чіткі рамки індексації пенсій.

Також законопроектом пропонується врегулювати питання щодо неіндексації пенсії окремим категоріям громадян.

Пенсійна система в Україні

В Україні в 2021 році повинна запрацювати накопичувальна пенсійна система. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Накопичувальна система передбачає сплату обов’язкового внеску із заробітньої платні на накопичувальний пенсійний рахунок від початку трудової діяльності до 50 років.

Джерело: Денис Шмигаль