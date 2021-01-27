Компания АВК стартовала с запуском растительного мяса

Многие из нас задумывались о пользе вегетарианства, а кто-то уже включил в свой рацион растительное мясо. Но в любом случае возникает вопрос, как получать необходимое количество полезных элементов и не только сохранить здоровье, но и приумножить его. Основатель и СЕО компании АВК Владимир Авраменко отвечает на актуальные вопросы о пользе растительных продуктов.

Почему кондитерская фабрика АВК выпустила растительное мясо? Что побудило вас к такому решению?

В течение эволюции человечество прошло все этапы развития – от каннибализма к потреблению животных. Вопрос перехода человечества к растительному питанию подымал в свое время еще Лев Толстой: Было время, когда люди ели друг друга; пришло время, когда они перестали это делать, но продолжают есть животных. Теперь настало время, когда люди все больше и больше бросают и эту ужасную привычку, — это он писал 120 лет назад.

— Мы не хотим упрекать кого-то его собственным рационом. Но побудить людей к переходу на растительное питание – необходимо.

Это своеобразная миссия. Занимаясь кондитерским бизнесом, я каждый год посещал крупнейшие в мире пищевые выставки и был всегда вдохновлен сверхвозможностями человеческого интеллекта и масштабами этих презентаций: километры современного, лучшего в мире оборудования, созданные человеком. И каждый год я видел прогресс в этом направлении. И чувствовал запах шоколада в воздухе. Все улыбались и были счастливы.

–Но однажды я был шокирован, когда посетил выставку мясной промышленности.

Я шел по огромному помещению и впервые чувствовал другие запахи – НЕ шоколадные, а запахи убитых животных. Трупы животных висели справа и слева, и вся мощь современных машин была направлена ​​на их переработку: порубить, расчленить и переделать для того, чтобы человеку потом было вкусно и он получил больше эмоций. Я был невероятно поражен. Ведь рынок мясной промышленности огромен.

— По статистике, в течение года в мире убивают около 70 млрд. животных.

Тогда я вспомнил об эксперименте с растительным белком на французском заводе Фарматон, и у меня назрел план: как перейти от философских мыслей к активным действиям. И уже в 2013 году мы активно занялись разработками рецептур с растительным белком.

— Сотрудничали с французскими разработчиками и канадским институтом, что занимается растительными белками.

За год нашу страну постиг кризис и на несколько лет мы погрузились в свои повседневные заботы.

— Сейчас мы завершили то, чем занимались последние 2 года: запустили первое растительное мясо без метилцеллюлозы – котлету для бургера.

Все это свершилось благодаря восприятию кардинально разных картинок в моей голове – с шоколадных и мясных выставок.

Я горжусь тем, что компания АВК пересекла Рубикон – возросла и перестала быть только кондитерской. Теперь АВК – продуктовая компания. Мы выпустили продукт, который сделал прорыв на ринке растительного питания.

— После своего поста в Facebook о запуске мяса DREAMEAT я получил множество положительных отзывов, предложений и понял – мы на правильном пути.

И продолжаем активно двигаться в этом направлении, грамотно создавая здоровый и вкусный продукт с учетом нашего 30-летнего опыта.

На кого вы ориентировались, создавая растительное мясо?

В течение 30 лет компания АВК была новатором, создавая то, чего не было на ринке ранее. Батончик Мажор, который изготовлялся на французском оборудовании, мы сами разрабатывали здесь. В Украине этого не было. Девиз компании – никогда не делать то, что делают все.

— Мы не повторяем советские бренды, а идем своим путем – создаем продукты с глубокой технологической обработкой, которые нацелены на новый уровень питания.

Сегодня молодежь прекрасно разбирается в гаджетах, автомобилях, моде.

— И непонятно, почему общество до сих пор игнорирует свое питание, ведь еще греческие мудрецы говорили: Мы то, что мы едим.

А вот ЧТО мы едим – меня, как пищевика, очень беспокоит. Поэтому я забочусь о своем здоровье, о здоровье своей семьи и своих сотрудников, и о человечестве в целом, вероятно. Когда бываю за границей в командировках, на встречах с партнерами, то замечаю, что в Украине крайне мало производств, которые готовые радикально изменять направление своей деятельности, создавать абсолютно новые продукты, которые соответствуют трендам и потребностям современного мира.

— Сейчас, особенно в нашей стране, мясо – не мясо. Антибиотики, гормоны роста и, обычно, холестерин. А людям нужна здоровая пища!

Сначала в нашем кондитерском бизнесе, в производстве шоколадных изделий и в новых разработках, в частности в здоровых снеках Brunch, и в растительном мясе мы старались использовать только здоровые и сбалансированные ингредиенты. Человеку для усвоения необходимо получать жиры, белки и углеводы в определенной пропорции. И мы очень много работали, чтобы растительное мясо DREAMEAT было сбалансированным для пищеварения человека. Еще, конечно, стремились, чтобы оно имело привычную текстуру. И, конечно же, чтобы на вкус было не хуже обычного. И за этим продуктом будущее!

В своей публикации в Facebook вы пишете, что DREAMEAT не содержит метилцеллюлозы. Почему вы решили создать продукт без этого компонента?

Мы сознательно не использовали этот компонент в составе. Наша котлета – полностью здоровый и натуральный продукт.

— А метилцеллюлоза имеет противопоказания для людей с нарушениями желудочно-кишечного тракта, также не рекомендуется детям. Поэтому мы удали из состава все, что подвергается сомнению, создали вкусный продукт и очень этим гордимся.

DREAMEAT – это первый шаг компании АВК в сторону производства продуктов здорового питания. Каким будет следующий?

На самом деле – это не первый шаг. С самого начала у нас была стратегия создания качественных продуктов и мы неуклонно двигались по этому пути. Компания всегда была пионером в создании инноваций. Постоянное повышение уровня качества наших сладостей – приоритет компании АВК. На каждом этапе, в каждом продукте мы четко придерживались этой стратегии.

А за последние годы, которыми особенно гордимся, мы сделали большой шаг – вышли за рамки кондитерской отрасли: разработали и выпустили наш первый на 100% здоровый мультизлаковый снек Brunch без сахара. Все, что компания АВК сделала в течение последних нескольких лет, – уникальный и новый уровень качества.

— У нас свои собственные стандарты, они зачастую превосходят стандарты качества страны. Это наш вызов, который мы успешно воплощаем в жизнь. Самая большая гордость – это запуск натурального растительного мяса.

Это произошло благодаря многолетним исследованиям, тестам и разработкам. Компания АВК ставит перед собой амбициозную цель – улучшить культуру питания в нашей стране, таким образом повысить качество жизни украинцев.

— Мы выпускаем не только на 100% здоровые продукты, но и полезные для нашего организма.

Растительное мясо полезнее, чем мясо животного происхождения?

Мы создали и запустили растительное мясо и знаем наверняка, что этот продукт ожидали на рынке. И совершенно уверены в том, что он положительно повлияет на здоровье общества.

— Мы представили рынку на 100% растительный продукт без антибиотиков и гормонов роста. Мясо DREAMEAT не содержит искусственных красителей, синтетических компонентов, ингредиентов животного происхождения и холестерина.

К тому же, это не просто растительный белок – мы подошли основательно. Мы погрузились до аминокислот. И именно благодаря комбинации ряда растительных злаковых получили сбалансированный по аминокислотному составу белок, который необходим человеку для здоровья. Наш новый инновационный растительный продукт несомненно повысит уровень культуры питания и здоровья нации.

Для кого ваш продукт? Кого вы видите среди потребителей DREAMEAT?

Для всех! Он идеально подходит и вегетарианцам, и мясоедам. Но мы не хотим никого ограничивать, сознательно ставить клеймо или делить людей на категории.

— У нас славянская, европейская культура. Мы привыкли есть наши национальные блюда – котлеты, тефтели. Мы не стремились сделать текстуру, как у настоящего стейка. Наша цель – сделать здоровый и вкусный продукт.

Этот продукт, конечно же, для всех! Этот продукт – проявление философии компании АВК, суть которой заключается в том, что нужно заботиться о двух вещах: личном здоровье и здоровье планеты.

— Переход человечества на растительное питание со временем неизбежен. Так почему бы не начать уже сейчас, употребляя вкусные и полезные продукты.

DREAMEAT – продукт, который должен дать человеку импульс задуматься о прошлом, настоящем и будущем. Мы используем силу белка и полезные свойства растений для создания вкусных растительных альтернатив мясу, чтобы вам никогда не пришлось отказываться от любимых блюд. И мы, конечно, уже расширяем линейку. Готовим к запуску другие растительные веганские продукты.

На упаковке DREAMEAT указана ваша фамилия. AVRAMENKO – что это значит?

Возьмите идею. Сделайте ее своей жизнью – думайте о ней, мечтайте о ней, живите ею. Пусть ваш ум, мышцы, нервы, каждая часть тела будет наполнена этой одной идеей. Вот он – путь к успеху, – это слова Свами Вивекананда. Когда-то я определил свою цель и живу этой идеей уже 30 лет. И если посмотреть на историю человечества, в первую очередь, на развитые страны – большинство успешных брендов, которые мы знаем, как правило, персонифицированы. Если речь идет о семейной компании, то продукты, которые она производит – это прежде всего ответственность семьи.

— Я лично тестирую наши новинки, ежедневно на работе даю комментарии технологам, маркетологам, отделам закупок.

Я пробую и сравниваю, отвечаю на вопросы себе – готов ли я сам это есть, кормить нашими продуктами свою семью? И если готов – этот продукт обязательно увидит свет. Люди должны знать, кто производит продукт и доверять тому, кто их кормит. Это то, чем я живу. Это – моя цель, и я счастлив, что делаю это. А еще я верю в продолжение этого дела.

Мясо DREAMEAT уже можно купить в супермаркете?

Производство на фабрике в Днепре уже стартовало. Сейчас DREAMEAT продается в нашем интернет-магазине. Мы активно ведем переговоры с дистрибьюторами, есть много интересных предложений. Общаемся с партнерами, которые готовы взять на себя функцию ритейла по продаже продукта.

Мы стараемся максимально быстро представить DREAMEAT в крупнейших торговых сетях. Прежде всего, мы планируем покорить города-миллионники, а потом, будем расширяться территории всей Украины. Мы верим, что этот продукт заинтересует потребителей и партнеров не только в нашей стране, но и за рубежом.