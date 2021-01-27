Компанія АВК стартувала з запуском рослинного м’яса

Більшість із нас замислювались про користь вегетаріанства, а хтось вже ввів до свого раціону рослинне м’ясо. Але в будь-якому разі постає питання, як отримувати необхідну кількість корисних елементів і не тільки зберегти здоров’я, а й помножити його. Засновник та СЕО компанії АВК Володимир Авраменко відповідає на актуальні запитання щодо користі рослинних продуктів.

Чому кондитерська фабрика АВК випустила рослинне м’ясо? Що спонукало вас до такого рішення?

Протягом еволюції людство пройшло всі етапи розвитку – від канібалізму до споживання тварин. Питанням переходу людства до рослинного харчування переймався свого часу ще Лев Толстой: Був час, коли люди їли одне одного; настав час, коли вони перестали це робити, але продовжують їсти тварин. Тепер люди дедалі частіше полишають і цю жахливу звичку, – це він писав 120 років тому.

– Ми не хочемо дорікати комусь його раціоном. Але спонукати людей до переходу на рослинне харчування необхідно.

Це своєрідна місія. Займаючись кондитерським бізнесом, я щороку відвідував найбільші у світі харчові виставки і був завжди натхненний надможливостями людського інтелекту та масштабами цих презентацій: кілометри найсучаснішого, найкращого у світі обладнання, створеного людиною. І щороку я бачив прогрес у цьому напрямі. І відчував пахощі шоколаду у повітрі. Всі усміхалися і були щасливі.

– Але одного разу я був шокований, коли відвідав виставку м’ясної промисловості.

Я йшов величезним приміщенням і вперше відчував інші запахи – НЕ шоколадні, а запах вбитих тварин. Трупи тварин висіли праворуч і ліворуч, і вся міць сучасних машин була спрямована на їх переробку: порубати, розчленувати і переробити для того, щоб людині потім смакувало і вона отримала більше емоцій. Я був неймовірно вражений. Адже ринок м’ясної промисловості величезний.

– За статистикою, за рік у світі вбивають близько 70 млрд тварин.

Тоді я згадав про експерименти з рослинним білком на французькому заводі Фарматон, і у мене назрів план: як перейти від філософських думок до активних дій. І вже у 2013 році ми активно почали працювати над розробкою рецептур з рослинним білком.

– Співпрацювали з французькими розробниками і канадським інститутом, що займається рослинними білками.

За рік нашу країну спіткала криза і на кілька років ми занурилися у свої повсякденні турботи.

– Нині ми завершили те, чим займалися останні два роки: запустили перше рослинне м’ясо без метилцелюлози – котлету для бургера.

Усе це здійснилося завдяки поєднанню кардинально різних картинок у моїй голові – з шоколадної та м’ясної виставок.

Я пишаюся тим, що компанія АВК перетнула Рубікон – зросла і перестала бути тільки кондитерською. Тепер АВК – продуктова компанія. Ми випустили продукт, який зробить прорив на ринку рослинного харчування.

– Після свого посту на Facebook про запуск м’яса DREAMEAT я отримав безліч позитивних відгуків, пропозицій і зрозумів – ми на правильному шляху.

І продовжимо активно рухатися у цьому напрямку, грамотно створюючи здоровий і смачний продукт з урахуванням нашого 30-річного досвіду.

На кого ви орієнтувалися, створюючи рослинне м’ясо?

Упродовж 30 років компанія АВК була новатором, створюючи те, чого не було на ринку раніше. Батончик Мажор, виготовлений на французькому обладнанні, ми самі розробляли. В Україні цього не було. Девіз компанії – ніколи не робити те, що роблять усі.

– Ми не повторюємо радянські бренди, а йдемо своїм шляхом – створюємо продукти з глибоким технологічним опрацюванням, що націлені на новий рівень харчування.

Сьогодні молодь прекрасно розуміється на ґаджетах, автомобілях, моді.

– І незрозуміло, чому суспільство й досі ігнорує своє харчування, адже ще грецькі мудреці казали: Ми те, що ми їмо.

А ось ЩО ми їмо – мене, як харчовика, дуже турбує. Тому я піклуюся про своє здоров’я, про здоров’я своєї родини, про своїх співробітників і про людство загалом, певно. Коли буваю за кордоном у відрядженнях, на зустрічах з партнерами, зауважую, що в Україні вкрай мало виробництв, які готові радикально змінювати напрямок своєї діяльності, створювати абсолютно нові продукти, які відповідають трендам і потребам сучасного світу.

– Зараз, особливо в нашій країні, м’ясо – не м’ясо. Антибіотики, гормони росту і, зазвичай, холестерин. А людям потрібна здорова їжа!

Спочатку в нашому кондитерському бізнесі, у виробництві шоколадних виробів і в нових розробках, зокрема у здоровому снеку Brunch, і в рослинному м’ясі ми прагнули використовувати тільки здорові та збалансовані інгредієнти. Людині для засвоєння необхідно отримувати жири, білки та вуглеводи у певній пропорції. І ми дуже багато працювали, щоб рослинне м’ясо DREAMEAT було збалансованим для травлення людини. Ще, звісно, прагнули, щоб воно мало звичну текстуру. І, безумовно, смакувало не гірше за звичайне. І за цим продуктом майбутнє!

У своїй публікації на Facebook ви пишете, що DREAMEAT не містить метилцелюлози. Чому ви вирішили створити продукт без цього компоненту?

Ми свідомо не використовували цей компонент. Наша котлета – повністю здоровий та натуральний продукт.

– А метилцелюлоза має протипоказання для людей з порушеннями шлунково-кишкового тракту, не рекомендується дітям. Тому ми вилучили зі складу все сумнівне, створили смачний продукт і дуже цим пишаємося.

DREAMEAT – це перший крок компанії АВК у бік виробництва продуктів здорового харчування. Яким буде наступний?

Насправді – це не перший крок. Від початку в нас була стратегія створення якісних продуктів, і ми неухильно рухалися цим шляхом. Компанія завжди була піонером у створенні інновацій. Постійне підвищення рівня якості наших солодощів – пріоритет компанії АВК. На кожному етапі, у кожному продукті ми чітко дотримувалися цієї стратегії.

А за останні роки, якими особливо пишаємося, ми зробили великий крок – вийшли за рамки кондитерської галузі: розробили і випустили наш перший на 100% здоровий мультизлаковий снек Brunch без цукру. Все, що компанія АВК зробила протягом останніх декількох років, – унікальне, і це новий рівень якості.

– У нас свої власні стандарти, які найчастіше перевершують стандарти якості країни. Це наш виклик, який ми успішно втілюємо в життя. Найбільша гордість – це запуск натурального рослинного м’яса.

Це сталося завдяки багаторічним дослідженням, тестам і розробкам. Компанія АВК ставить перед собою амбітну мету – поліпшити культуру харчування у нашій країні і в такий спосіб покращити якість життя українців.

– Ми випускаємо не тільки на 100% здорові продукти, а й корисні для нашого організму.

Рослинне м’ясо корисніше за м’ясо тваринного походження?

Ми створили і запустили рослинне м’ясо і знаємо напевно, що цей продукт очікували на ринку. І абсолютно впевнені у тому, що він позитивно вплине на здоров’я суспільства.

– Ми представили ринку на 100% рослинний продукт без антибіотиків і гормонів росту. М’ясо DREAMEAT не містить штучних барвників, синтетичних компонентів, інгредієнтів тваринного походження і холестерину.

До того ж це не просто рослинний білок – ми підійшли ґрунтовніше. Ми занурилися до амінокислот. І саме завдяки комбінації ряду рослинних злакових отримали збалансований за амінокислотним складом білок, необхідний людині для здоров’я. Наш новий інноваційний рослинний продукт, безсумнівно, підвищить рівень культури харчування та здоров’я нації.

Для кого ваш продукт? Кого ви бачите серед споживачів DREAMEAT?

Для всіх! Він абсолютно підходить і вегетаріанцям, і м’ясоїдам. Але ми не хочемо нікого обмежувати, свідомо ставити клеймо або ділити людей на категорії.

– У нас слов’янська, європейська культура. Ми звикли їсти наші національні страви – котлети, тюфтельки. Ми не прагнули зробити текстуру, як у справжнього стейка. Наша мета – зробити здоровий та смачний продукт.

Цей продукт, безумовно, для всіх! Цей продукт – прояв філософії компанії АВК, суть якої полягає у тому, що потрібно дбати про дві речі: особисте здоров’я та здоров’я планети.

– Перехід людства на рослинне харчування з часом неминучий. То чому б не почати вже зараз, вживаючи смачні та корисні продукти.

DREAMEAT – продукт, який має дати людині імпульс замислитися про минуле, сьогодення й майбутнє. Ми використовуємо силу білка й корисні властивості рослин для створення смачних рослинних альтернатив м’ясу, щоб вам ніколи не довелося відмовлятися від улюблених страв.

І ми, звичайно, вже розширюємо лінійку. Готуємо до запуску інші рослинні веганські продукти.

На упаковці DREAMEAT зазначено ваше прізвище. AVRAMENKO – що це означає?

Візьміть ідею. Зробіть її своїм життям – думайте про неї, омрійте її, живіть нею. Нехай ваш розум, м’язи, нерви, кожна частина тіла будуть наповнені цієї однією ідеєю. Ось він – шлях до успіху, – це слова Свамі Вівекананда. Колись я визначив свою мету і живу цією ідеєю вже 30 років. І якщо подивитися на історію людства, передусім на розвинені країни, – більшість успішних брендів, які ми знаємо, персоніфіковані. Якщо йдеться про сімейну компанію, то продукти, які вона виробляє, – це передусім відповідальність сім’ї.

– Я особисто тестую наші новинки, щодня на роботі даю коментарі технологам, маркетологам, відділу закупівель.

Я пробую і порівнюю, відповідаю на запитання собі – чи готовий сам це їсти, годувати нашими продуктами свою родину? І якщо готовий – цей продукт обов’язково побачить світ. Люди повинні знати, хто виробляє продукт, і довіряти тому, хто їх годує. Це те, чим я живу. Це – моя мета і я щасливий, що роблю це. А ще – я вірю у продовження цієї справи.

М’ясо DREAMEAT вже можна купити в супермаркеті?

Виробництво на фабриці у Дніпрі уже стартувало. Нині DREAMEAT продається у нашому інтернет-магазині. Ми активно ведемо переговори з дистриб’юторами, маємо багато цікавих пропозицій. Спілкуємося з партнерами, які готові взяти на себе функцію рітейлу з продажу продукту.

Ми намагаємося максимально швидко представити DREAMEAT у найбільших торговельних мережах. Насамперед ми плануємо покрити міста-мільйонники, а потім будемо розширюватися територією всієї України. Ми віримо, що цей продукт зацікавить споживачів і партнерів не тільки в нашій країні, а й за кордоном.