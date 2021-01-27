Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти жертв Холокоста.

Он призвал ценить историю.

— Человечество постепенно переходит в новые обстоятельства, когда вокруг очень много так называемой гибридной информации. Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, это важно, чтобы преступления XX века больше никогда не повторялись.

Украинцы пока имеют возможность общаться с живыми свидетелями этой трагической страницы истории, но их с каждым днем становится все меньше. Следующие поколения смогут узнать о ней только из книг и фильмов.

— С каждым годом эта задача будет все более важной и сложной для каждого общества. Чтобы история не была пустыми словами. Чтобы люди действительно понимали, почему, например, именно эта дата стала Международным днем памяти жертв Холокоста, — добавил Зеленский.

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День памяти жертв Холокоста

27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, когда вспоминают всех евреев, ставших жертвами нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Факты ICTV подготовили материал к памятной дате.

Подробнее о Международном дне памяти жертв Холокоста 2021 смотрите в текстах на нашем сайте.

Источник: Zelenskiy/Official

Фото: Офис президента