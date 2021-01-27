День памяти жертв Холокоста: 10 фактов о лагере Освенцим

Ежегодно 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, когда вспоминают всех евреев, ставших жертвами нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Именно в этот день в 1945 году освободили узников крупнейшего концентрационного лагеря смерти Освенцим. По разным оценкам, в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек.

10 фактов о лагере смерти — читайте в материале.

Освенцим — целый комплекс для убийств

Лагерный комплекс Освенцим называют еще Аушвиц. Такое название городу дала нацистская администрация после оккупации. Основали его в 1940 году на месте бывших польских военных казарм.

На территории Освенцима было три основных лагеря, общая площадь которых составляла около 500 га. Среднее количество заключенных варьировалось в пределах 13-16 тыс. человек, а в 1942 году достигло 20 тыс.

Нечеловеческие условия жизни

Пленных держали в простых бараках без окон, не защищенных от жары или холода. В каждом бараке было около 36 деревянных нар, поэтому заключенным приходилось ютиться впятером или вшестером на одной деревянной доске.

Пленных стригли, на левом предплечье в виде татуировки наносили регистрационный номер. Мужчин заставляли надевать полосатую форму, женщины ходили в рабочих платьях.

Заключенные всегда голодали и страдали от инфекционных болезней.

Наказание за нарушение лагерных правил

Людей, которые нарушали правила, наказывали по-разному. Их оставляли на ночь в камере, где можно было только стоять, закрывали в герметичной камере, в которой смерть наступала от недостатка кислорода, или показательно расстреливали.

Даже если бегство заканчивалась успешно, нацисты расстреливали весь блок, в котором проживал беглец, а его родственников арестовывали.

Треугольники разного цвета для обозначения причины ареста

Треугольники разного цвета вместе с номерами пришивали заключенным на одежду. Политзаключенные имели фигурку красного цвета, уголовники — зеленого.

Черные треугольники пришивали пьяницам, бомжам и другим асоциальным элементам общества. У евреев была шестиконечная звезда, которая состояла из желтого треугольника и треугольника того цвета, который соответствовал причине ареста.

Газовые камеры и крематории

Каждая из четырех крупнейших газовых камер на территории лагеря вмещала по 2 тыс. человек. Считается, что примерно 70% пленных убивали в течение первых суток.

Железнодорожные рельсы вели прямо к газовым камерам. Людей выгружали из вагонов, некоторых отбирали для работы, а больных, слабых, пожилых людей, людей с инвалидностью, детей и низкорослых сразу убивали.

Также на территории лагеря было четыре крематория для сжигания трупов заключенных.

Жертвы опытов

Некоторых заключенных нацисты использовали как материал для проведения опытов. Одним из самых известных врачей, которые занимались подобным, был Йозеф Менгеле.

У него особый интерес вызывали близнецы и карлики. Именно на них он проводил эксперименты по изменению цвета глаз и делал ампутации. Также на заключенных испытывали новые лекарства и пытались пересадить кожу.

Массовое уничтожение новорожденных

Новорожденных в лагере нацисты считали нежелательным “продуктом”, поскольку беременность негативно сказывалась на работоспособности женщин. Поэтому, как только дети рождались, их жестоко убивали — топили в металлических бочках.

Только в 1943 году нацисты начали оставлять в живых малышей с чертами так называемой арийской расы — белокурых и голубоглазых. Их отправляли в Германию.

Стена смерти

Если приговоренных к расстрелу было много, то их выводили к так называемой Стене смерти за высоким забором с глухими воротами.

На груди чернильным карандашом им наносили большие цифры лагерного номера, чтобы потом можно было легко идентифицировать труп, и расстреливали.

Волокна смерти

Так называли звукоизоляционный материал, которым покрывали стены помещений для расстрелов. Использовали тогда мелкокалиберные винтовки, чтобы звуки залпов не привлекали слишком много внимания.

Совсем недалеко от мест расстрелов проходила каменная стена, за которой было шоссе.

Освобождение узников концлагеря

Фабрика смерти перестала существовать 27 января 1945 года, когда на территорию концлагеря вошли солдаты советской армии. Они увидели только около 7 тыс. истощенных и тяжелобольных людей.

Известно, что примерно 500 из них были дети. Но они почти не могли самостоятельно стоять на ногах, а многие бессильно лежали на полу или на нарах.

Незадолго до освобождения лагеря почти 60 тыс. пленных, в основном евреев, вывели на марш смерти. Во время вынужденной эвакуации многих из них расстреляли.

Среди заключенных в Освенциме были и украинцы. Историю узника четырех нацистских концлагерей Игоря Малицкого, который собственными глазами видел, как нацисты убивали в газовых камерах и сжигали в крематориях людей, можно прочитать в нашем материале.