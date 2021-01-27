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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Треба зберігати правду: звернення Зеленського у День пам’яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День пам’яті жертв Голокосту.

володимир зеленський

Він закликав цінувати історію.

– Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, потрібно поширювати правдиву інформацію про Голокост, щоб злочини XX століття більше ніколи не повторювалися.

Джерело: Zelenskiy/Official

Фото: Офіс президента

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