Треба зберігати правду: звернення Зеленського у День пам’яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День пам’яті жертв Голокосту.
Він закликав цінувати історію.
– Людство поступово переходить у нові обставини – коли навколо дуже багато так званої гібридної інформації. Тож ми маємо робити навіть більше, ніж можливо, для збереження правди про Голокост, – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, потрібно поширювати правдиву інформацію про Голокост, щоб злочини XX століття більше ніколи не повторювалися.
Джерело: Zelenskiy/Official
Фото: Офіс президента