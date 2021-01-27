Українці зможуть брати іпотеку під 7% річних – Кабмін затвердив постанову

Кабінет міністрів затвердив постанову, яка передбачає здешевлення іпотечних кредитів з 10% до 7% річних.

Згідно з документом, Фонд компенсовує відсоткову ставку до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, які надають позичальникам на купівлю житла. Компенсацію можуть отримати ті, хто брав іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.

Скористатися нею зможуть як українці, які хочуть придбати квартиру, так і ті, хто планує побудувати будинок самостійно. Однак в іпотеку не можна взяти житло, побудоване до 2015 року.

В Офісі президента зазначили, що програма зі здешевлення вартості іпотечних кредитів запрацює в межах програми Доступні кредити 5-7-9%.

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Ухвалену постанову доопрацюють у Міністерстві фінансів протягом двох днів і подадуть на підпис прем’єр-міністру до 29 січня.

Наприкінці минулого року стало відомо, що в Україні значно зросли обсяги іпотечного кредитування. Також виріс середній розмір кредиту на купівлю житла.

У вересні 2020 року він становив близько 700 тис. грн, у жовтні – 741 тис. грн. Зараз середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 830 тис. грн.