За польоти до Криму: Україна планує запровадити санкції проти 13 російських авіакомпаній

Кабінет міністрів під час засідання схвалив запровадження санкцій щодо 13 російських авіакомпаній. Їм повністю заборонять польоти над Україною терміном на три роки.

Все через те, що вони порушують порядок використання повітряного простору України і літають в межах забороненої зони над тимчасово окупованою територією Криму і Севастополя.

Тепер Рада національної безпеки і оборони повинна розглянути пропозицію в місячний термін.

Під санкціями мається на увазі повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Компанії, щодо яких пропонують застосувати санкції:

АТ Вологодське авіаційне підприємство (селище Дорожний, Вологодська обл.);

АТ Красавіа (м. Красноярськ);

АТ Коміавіатранс (м. Сиктивкар, Республіка Комі);

АТ Авіакомпанія Азимут (м. Ростов-на-Дону);

АТ Авіакомпанія Іраеро (м. Іркутськ);

ТОВ Авіасервіс (с. Столбіще, Республіка Татарстан);

ТОВ Авіакомпанія Тулпар Ейр (н. п. Аеропорт, Республіка Татарстан);

ТОВ Аеролімузін (с. Дубровки, Московська обл.);

ФДБУ Державна авіакомпанія 223 Льотний загін Міноборони РФ (м. Щолково, Московська обл.);

ТОВ Аавіакомпанія Побєда (м. Москва);

ТОВ Авіаційні технології інвестиції сервіс (м. Хімки, Московська обл.);

ФДУП Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації (м. Москва);

ТОВ Авіакомпанія Сімаргл (м. Нальчик, Кабардино-Балкарська Республіка).

Також санкції пропонують запровадити щодо сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines.

У грудні 2020 року ЄС продовжив санкції проти Росії на півроку. Вони обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу Євросоюзу для певних російських банків та компаній.

Також заборона стосується форми фінансової допомоги та посередницьких послуг щодо російських фінансових установ.