Разумков просит Венецианскую комиссию оценить законопроекты о КСУ

Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикер парламента попросил Комиссию оценить два законопроекта о деятельности Конституционного суда.

Главу парламента интересует мнение Комиссии относительно законопроектов О конституционном порядке и О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины.

— Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в ее двух срочных выводах от декабря 2020 о ситуации с механизмами предотвращения коррупции и реформы КСУ, — уточнили в Комиссии.

28 января Верховная Рада отправила на доработку законопроект о деятельности Конституционного суда.

Рекомендации по реформированию КСУ

Венецианская комиссия 10 декабря дала рекомендации по поводу ситуации с КСУ. Члены комиссии отметили, что парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами.

ВК также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.

Источник: Венецианская комиссия