Разумков просить Венеціанську комісію оцінити законопроекти щодо КСУ

Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікер парламенту попросив Комісію оцінити два законопроекти про діяльність Конституційного суду.

Главу парламенту цікавить думка Комісії стосовно законопроектів Про конституційний порядок та Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України.

– Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених в її двох термінових висновках від грудня 2020 року щодо ситуації з механізмами запобігання корупції та реформи КСУ, – уточнили в Комісії.

28 січня Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект про діяльність Конституційного суду.

Рекомендації щодо реформування КСУ

Венеціанська комісія 10 грудня дала рекомендації щодо ситуації з КСУ. Члени комісії зазначили, що парламенту слід розглянути можливість чіткіше висловити свій передбачуваний намір обмежити обсяг сфер КС з конкретних питань, порушених сторонами.

ВК також рекомендує зобов’язати КС вказати конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.

Джерело: Венеціанська комісія