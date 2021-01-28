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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В центр Киева стянули правоохранителей из-за митинга ФЛП

Из-за запланированных массовых акций протеста ФЛП возле Верховной Рады, Офиса президента, посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Независимости правоохранители усилят охрану правопорядка.

Поліція України

Официальный Telegram канал МВД Украины сообщил, что правоохранители приступили на службу в усиленном режиме.

— Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме, — говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 на Майдане Независимости в Киеве уже собралось около тысячи человек для участия в митингах.

Они планируют пройтись маршем к представительству ЕС, КСУ и посольству США.

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Почему протестуют ФЛП?

15 декабря несколько сотен физических лиц-предпринимателей вышли на центральные улицы столицы, чтобы выразить свое несогласие с действиями власти по карантина и внедрение кассовых аппаратов.

Факты ICTV рассказывали, почему ФЛП против введения кассовых аппаратов и может ли сейчас что-то сделать власть.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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