Через заплановані масові акції протесту ФОПів біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності правоохоронці посилять охорону правопорядку.

Офіційний Telegram-канал МВС України повідомив, що правоохоронці приступили на службу у посиленому режимі.

— Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі, – йдеться у повідомленні.

Станом на 9.00 на Майдані Незалежності у Києві вже зібралося майже тисяча осіб для участі у мітингах.

Вони планують пройтися маршем до представництва ЄС, КСУ та посольства США.

Чому протестують ФОПи?

15 грудня кілька сотень фізичних осіб-підприємців вийшли на центральні вулиці столиці, щоб висловити свою незгоду з діями влади щодо карантинних обмежень та впровадження касових апаратів.

Факти ICTV розповідали, чому ФОП проти запровадження касових апаратів та чи може нині щось зробити влада.