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Факти / Україна
Марія Степанюк |

У центр Києва стягнули правоохоронців через мітинг ФОПів

Через заплановані масові акції протесту ФОПів біля Верховної Ради, Офісу президента, посольства США, Конституційного суду України та на Майдані Незалежності правоохоронці посилять охорону правопорядку.

Поліція України

Офіційний Telegram-канал МВС України повідомив, що правоохоронці приступили на службу у посиленому режимі.

— Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі, – йдеться у повідомленні.

Станом на 9.00 на Майдані Незалежності у Києві вже зібралося майже тисяча осіб для участі у мітингах.

Вони планують пройтися маршем до представництва ЄС, КСУ та посольства США.

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Чому протестують ФОПи?

15 грудня кілька сотень фізичних осіб-підприємців вийшли на центральні вулиці столиці, щоб висловити свою незгоду з діями влади щодо карантинних обмежень та впровадження касових апаратів.

Факти ICTV розповідали, чому ФОП проти запровадження касових апаратів та чи може нині щось зробити влада.

Джерело: МВС

Фото: Dreamstime

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