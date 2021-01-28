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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Зеленський на рік продовжив безвіз для британців

Президент Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року.

Володимир Зеленський

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Іноземці зможуть скористатися безвізом, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищуватиме 90 днів протягом 180 днів.

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Безвізовий режим для громадян Великої Британії був запроваджений у 2005 році. З 1 лютого 2020 року (після виходу Британії з Євросоюзу, – Ред.) він перестав діяти.

З 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року Україна запровадила тимчасовий безвізовий в’їзд для британців. Це було зроблено для того, щоб продовжувати розвивати партнерство між Україною та Британією.

Також Володимир Зеленський запровадив на півроку безвізовий режим для громадян Китаю. Він діє з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року.

Відповідно до указу президента, безвіз необхідний для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму між Україною і КНР.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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