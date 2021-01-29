На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

На Донбасі двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення унаслідок обстрілу бойовиків. Інцидент трапився у районі населеного пункту Водяне. Пораненим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

У штабі ООС вважають, що такими діями бойовики цілеспрямовано порушують режим припинення вогню та не бажають дотримуватись мирних домовленостей.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші та направила відповідну ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

Минулої доби, 28 січня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил було зафіксували три порушення режиму припинення вогню.

Російські найманці продовжуть застосовувати стрілецьку зброю, міномети, кулемети різних систем і міномети 120-калібру. Бійці Збройних сил також відкривали вогонь у відповідь.