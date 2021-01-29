В Украине состоялось совещание представителей местной власти и руководства НАК Нафтогаз Украины, во время которого договорились не допускать повышения тарифов на тепло и горячую воду на местах.

Об этом во время видеообращения 29 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Есть договоренность, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся. И я призываю представителей местных властей, к полномочиям которых относятся именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мыслью об обычных людях, — добавил Владимир Зеленский.

Кроме того, он назвал победой установление в стране предельной цены на газ для населения и ОСМД.

Цены на газ в Украине

Украинское правительство запланировало восемь шагов, которые позволят снизить тарифы на коммунальные услуги для населения.

В стране уже установили предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такой стоимость будет для бытовых потребителей и ОСМД с февраля.

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