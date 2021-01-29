В Україні відбулася нарада представників місцевої влади та керівництва НАК Нафтогаз України, під час якої домовилися не допускати підвищення тарифів на тепло та гарячу воду на місцях.

Про це під час відеозвернення 29 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Домовлено, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не зростуть. І я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою про звичайних людей, – додав Володимир Зеленський.

Крім того, він назвав перемогою встановлення у країні граничної ціни на газ для населення та ОСББ.

Ціни на газ в Україні

Український уряд запланував вісім кроків, які дозволять знизити тарифи на комунальні послуги для населення.

У країні вже встновили граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Такою вартість буде для побутових споживачів та ОСББ з лютого.

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