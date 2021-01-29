Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главных достижениях за последнюю рабочую неделю.

Он записал видеообращение, где вспомнил об установлении предельной цены на газ и принятии законопроекта о народовластии через референдум.

— Правительство установило предельную цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн. Меньше может быть, больше — нет, не может быть. И это касается всего отопительного сезона, — отметил Владимир Зеленский.

Относительно тарифов, по словам Зеленского, состоялось совещание с городскими главами и руководством НАК Нафтогаз Украины, во время которого была достигнута договоренность, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не вырастут.

Он вспомнил упрощение доступа украинцев к субсидиям, что также можно отнести к достижениям.

Отдельным блоком Зеленский рассказал о запуске в Украине ипотеки под 7%.

— Запущена доступная для украинцев ипотека — 7%. Я считаю, что это большая победа. Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье, — добавил Зеленский.

Кроме того, одной из побед он назвал принятие законопроекта о народовластии через референдум.

— Это дает возможность всем гражданам Украины принимать важные решения относитльно жизнедеятельности страны. А политики теряют часть влияния, поэтому критикуют этот закон, — подвел итог он.

Не забыл Зеленский и о введении президентских премий для тех, кто лучше всего напишет ВНО, и победителей олимпиад.

Цены на газ в Украине

Кабинет министров реализует восемь шагов, благодаря которым станет возможным снизить тарифы для населения.

В Украине уже установили предельную цену на газ для бытовых потребителей и ОСМД на уровне 6,99 грн за кубометр.

Подробнее о ценах на газ в Украине читайте на Фактах ICTV.