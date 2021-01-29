29 января 1918 года полтысячи юных добровольцев, преимущественно студентов, гимназистов и кадетов, встали на защиту Украинской народной республики против вдесятеро большей большевистской армии Муравьева в историческом бою под Крутами.

С того события прошло 103 года, но актуальности оно не потеряло. Сейчас смелость и жертвенность студентов историки сравнивают с подвигом защитников Донецкого аэропорта в противостоянии с Россией. Поэтому героев Крут называют первыми украинскими киборгами.

Память героев Крут в Украине чтят с 2003 года.

10 фактов о битве под Крутами

В начале января 1918 года большевистская Россия объявила общее наступление на Украину и к середине месяца захватила почти все Левобережье, но главной целью был Киев. При таких условиях 22 января Центральная Рада IV универсалом провозгласила независимость УНР. 28 января в Бахмаче две большевистские армии, наступавшие с двух фронтов, объединились в четырехтысячное войско под командованием Михаила Муравьева. У россиян были на вооружении бронепоезд и артиллерия. Однако уже на следующий день на станции Круты большевиков остановили около 520 украинских воинов, юношей и студентов под командованием Аверкия Гончаренко. Большинство парней не имели военной подготовки, а на вооружении – только 16 пулеметов и пушка. Они фактически шли на верную смерть. Однако украинцы имели более выгодные позиции, поэтому нанесли значительные потери большевистским войскам — около 300 убитых. Бой под Крутами длился более 5 часов — до самой темноты. Однако под давлением врага украинским бойцам пришлось отступить. На пути отступления они подрывали железнодорожные пути и мосты. Это позволило сдержать наступление большевиков на четыре дня. К сожалению, одна студенческая группа из 27 парней, заблудившись в темноте, вернулась в Круты, где они попали в плен. Их пытали, а затем казнили. Впоследствии почти всех героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Под Крутами, по разным оценкам историков, погибли от 70 до 100 украинцев. Сейчас известны фамилии 20 из них: студенты Народного университета — Александр Шерстюк, Исидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сирык, Омельченко (сотник); студенты Киевского университета святого Владимира — Александр Попович, Владимир Шульгин, Николай Лизогуб, Божко-Божинский, Дмитренко, Андреев; гимназисты 2-й Кирилло-Мефодиевской гимназии — Андрей Соколовский, Евгений Тернавский, Владимир Гнаткевич, Григор Пипский, Иван Сорокевич, Павел Кольченко (прапорщик), Николай Ганкевич. Подвиг героев Крут позволил заключить мир между правительством УНР и государствами Четверного союза. 9 февраля 1918 года был подписан Брестский мирный договор, означавший международное признание независимости Украины.

Фильм Круты 1918

Два года назад вышел фильм Круты 1918 о героической битве возле одноименной железнодорожной станции.

Почти все персонажи, кроме Петлюры, Грушевского и Муравьева, – вымышленные. Рецензию на фильм читайте на Фактах ICTV.