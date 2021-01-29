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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Закон о реформе СБУ требует существенной доработки — Баканов

Внешняя агрессия требует четких и слаженных действий всей системы СБУ, а также современных подходов, и в этом должна помочь реформа спецслужбы.

Іван Баканов

Однако соответствующий законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении 28 января, нуждается в существенной доработке, считает глава СБУ Иван Баканов.

— Реформа — это не только о законе. Это — о ежедневной работе, приоритетах и изменениях, которые мы внедряем уже сейчас, — подчеркнул он.

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По его словам, СБУ также нуждается в улучшении материально-технической базы и достойном обеспечении сотрудников, соразмерном с другими правоохранительными органами.

На заседании 28 января Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №3196-д об изменениях в закон О Службе безопасности Украины, касающихся реформирования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Документ предусматривает внесение изменений в 26 законов и кодексов.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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