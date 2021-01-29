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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Закон про реформу СБУ потребує суттєвого доопрацювання – Баканов

Зовнішня агресія вимагає чітких та злагоджених дій всієї системи СБУ, а також сучасних підходів, і в цьому має допомогти реформа спецслужби.

Іван Баканов

Однак відповідний законопроект, ухвалений Верховною Радою у першому читанні 28 січня, потребує суттєвого доопрацювання, вважає голова СБУ Іван Баканов.

– Реформа – це не лише про закон. Це – про щоденну роботу, пріоритети та зміни, які ми впроваджуємо вже зараз, – наголосив він.

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За його словами, СБУ також потребує покращення матеріально-технічної бази та гідного забезпечення співробітників, співрозмірне з іншими правоохоронними органами.

На засіданні 28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні та за основу законопроект №3196-д щодо змін до закону Про Службу безпеки України, які стосуються реформування організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Документ передбачає внесення змін до 26 законів та кодексів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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