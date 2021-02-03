Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №3908-1, який передбачає збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

За відповідне рішення проголосували 328 нардепів.

Згідно з документом, штрафи за домашнє насильство можуть підвищити в сотні разів – від 17 до 68 тис. грн. Наразі вони становлять від 170 грн до 680 грн. Також до покарань додали суспільно корисні роботи. Гроші за їхнє виконання планують перераховувати постраждалій стороні.

Крім того, у законопроекті пропонується притягувати військових до відповідальності за домашнє насильство на загальних підставах, а не на підставі дисциплінарного статуту.

У разі ухвалення документу термін розгляду таких справ продовжать до шести місяців (раніше було три) і дозволять розглядати справу без присутності порушника, якщо йому повідомили про розгляд, але він не з’явився.

У 2020 році в Україні за допомогою від домашнього насильства звернулись 80% жінок та 20% чоловіків. Загалом зафіксували понад 142 тис. звернень.

Дл япорівняння, протягом 2019 року було зафіксовано понад 130 тис. звернень громадян щодо домашнього насильства.