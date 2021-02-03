Инвестор Дома профсоюзов призвал ФПУ не открывать в здании развлекательные заведения

Назар Бенч — основатель инвестиционно-строительной компании Феникс Групп и владелец ООО БЦ Майдан Плаза — обратился к Федерации профсоюзов Украины. Владелец части Дома профсоюзов призывает ФПУ не открывать в помещении здания покерный клуб.

Свое обращение Назар Бенч разместил на странице в социальной сети Facebook.

— Я хотел бы напомнить Федерации профсоюзов, что в 2018 году мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по открытию и функционированию Дома профсоюзов Украины в Киеве. В том числе согласились не открывать в здании заведения развлекательного характера, — написал он.

По мнению Назара Бенча, сам факт проведения турниров в покер в помещении этого здания — это тень на историческу память Дома профсоюзов. Ведь это одно из мест, где происходили ключевые события двух революций — Оранжевой и Революции Достоинства.

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Даже несмотря на то, что покер на законодательном уровне считается одним из видов спорта, в сознании общественности это — развлечение. Именно потому речь идет о соотношении морали, этики и закона.

Назар Бенч также отметил, что 30% Дома профсоюзов принадлежат его компании-инвестору, которая осуществляла восстановление здания.

В настоящее время в этой части здания функционирует офисный центр международной компании IWG, где размещены офисы более 50 компаний, в том числе иностранных. Другими 70% Дома профсоюзов руководит ФПУ.

Также стало известно, что Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству ФПУ с просьбой разобраться в ситуации с возможным открытием покерного клуба в Доме профсоюзов.